Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI el último fin de semana de febrero

Conocé todo los beneficios de este sábado y domingo con Cuenta DNI.

Cuenta DNI ofrece descuentos en diferentes rubros durante todos los días pero en el último fin de semana de febrero brinda beneficios para gastronomía y estaciones de servicio con el objetivo de incentivar el consumo.

El beneficio a los clientes del Banco Provincia consta de descuentos de hasta el 25% con tope de reintegro de $8.000 por persona, que se renuevan cada 7 días.

Durante la semana también habrá diferentes beneficios en otros rubros, que permiten ahorrar a través de la billetera digital. En esta línea se destacan las ferias y mercados, los comercios de cercanía, los supermercados y las compras asociadas a la educación.

Desde la entidad también se recordó que los beneficios no aplicarán a usuarios que tengan alguna deuda o pagos atrasados con el Banco Provincia. También advirtió que las promociones son válidas únicamente a través de Cuenta DNI, pagando con QR o Clave DNI.