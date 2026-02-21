Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI el último fin de semana de febrero
Conocé todo los beneficios de este sábado y domingo de la billetera virtual del Banco Provincia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Cuenta DNI ofrece descuentos en diferentes rubros durante todos los días pero en el último fin de semana de febrero brinda beneficios para gastronomía y estaciones de servicio con el objetivo de incentivar el consumo.
El beneficio a los clientes del Banco Provincia consta de descuentos de hasta el 25% con tope de reintegro de $8.000 por persona, que se renuevan cada 7 días.
Durante la semana también habrá diferentes beneficios en otros rubros, que permiten ahorrar a través de la billetera digital. En esta línea se destacan las ferias y mercados, los comercios de cercanía, los supermercados y las compras asociadas a la educación.
Desde la entidad también se recordó que los beneficios no aplicarán a usuarios que tengan alguna deuda o pagos atrasados con el Banco Provincia. También advirtió que las promociones son válidas únicamente a través de Cuenta DNI, pagando con QR o Clave DNI.
