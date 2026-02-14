Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI este fin de semana

Cuenta DNI ofrece descuentos en diferentes rubros durante todos los días de la semana y el sábado reactiva los beneficios para gastronomía y estaciones de servicio con el objetivo de incentivar el consumo en toda la provincia.

Según los anuncios del Banco Provincia, los descuentos en gastronomía y en estaciones de servicio estarán disponibles durante todos los fines de semana del mes.

El beneficio consta de descuentos de hasta el 25% con tope de reintegro de $8.000 por persona, que se renuevan cada semana.

Durante la semana también habrá diferentes beneficios en otros rubros, que permiten ahorrar a través de la billetera digital. En esta línea se destacan las ferias y mercados, los comercios de cercanía, los supermercados y las compras asociadas a la educación.

Desde la entidad también se recordó que los beneficios no aplicarán a usuarios que tengan alguna deuda o pagos atrasados con el Banco Provincia. También advirtió que las promociones son validas únicamente a través de Cuenta DNI, pagando con QR o Clave DNI.