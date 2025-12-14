El mensaje de Milei a la comunidad judía por el ataque en Australia: "Horror, lo hacen en el inicio de Janucá"

El Gobierno condenó el ataque terrorista contra la comunidad judía en Australia que ocurrió este domingo: “Fue un atentado motivado por el odio y la intolerancia”, expresaron.

A través de un comunicado oficial, Cancillería manifestó: “La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sídney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá”.

Además, el Gobierno argentino envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y “manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia”.

“La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia”, sumaron en el escrito.

De esta manera, señalaron que el país “renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones”.

El propio Javier Milei había enviado un mensaje a la comunidad judía esta mañana. En su cuenta de X, el mandatario escribió: “Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo’. ¡Ánimo!“.

El tiroteo se registró este domingo en una playa de Sidney, Australia, a metros de un evento donde se celebraba Janucá, una tradicional festividad judía. El ataque fue en Bondi Beach, en Sidney, una de las playas más populares de Australia, y dejó once muertos y 29 heridos.

El hecho se produjo por la tarde, cuando personas que estaban en la playa escucharon más de 50 disparos y notaron que había heridos cerca de Campbell Parade, según informó el medio local The Sydney Morning Herald.

Uno de los tiradores fue abatido por la policía y otro sospechoso quedó detenido. Un video muestra el dramático momento en el que uno de los atacantes fue atrapado.