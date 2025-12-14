La indignante frase de un comisario a la familia del menor asesinado a la salida de una fiesta de egresados

Los familiares de Juan Vanega, el adolescente de 15 años que fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy, realizaron una protesta frente a la comisaría de Alto Comedero para pedir justicia.

En medio de la manifestación, un comisario lanzó una frase que causó indignación: “Si no hubiera salido a la noche, porque era menor, hoy lo tenés con vida en tu casa”. El comentario del jefe de la Unidad Regional N°7 fue filmado en un video por el medio local Alto Comedero Informa y provocó la reacción inmediata de la familia.

“Él tenía derecho a disfrutar de la vida”, le respondió una de sus hermanas, mientras los vecinos acompañaban el reclamo y denunciaban: “Ustedes duermen en los móviles, tenemos videos”. Se registraron incidentes durante la marcha y tuvo que intervenir la policía.

El crimen ocurrió durante la madrugada de este domingo en una fiesta clandestina donde hubo una pelea entre grupos de distintos barrios. En medio del caos, Juan Vanega fue herido con un arma blanca y murió poco después.

De acuerdo a los primeros datos brindados por la policía, los jóvenes salieron de una fiesta y se dirigían a comprar bebidas alcohólicas cuando fueron increpados por una patota. Además, los vecinos relataron que la agresión fue repentina y estuvo motivada por disputas territoriales entre barrios. “Había muchísimos chicos. Cuando vieron la sangre empezaron a correr para distintos lugares”, contaron.

El menor de 15 años fue apuñalado y aunque intentó escapar, solo pudo avanzar unos 20 metros antes de desplomarse en la calle. El personal del SAME llegó a la zona por el llamado de los vecinos y encontró al adolescente aún con signos vitales. Si bien intentaron reanimarlo durante varios minutos, el chico falleció en el lugar.

Por el crimen de Vanega, detuvieron a dos menores, un chico de 15 y una joven de 16 años.

Horas después del crimen, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación montaron un operativo de rastrillaje en varios domicilios de Alto Comedero. Con datos aportados por testigos y un video viralizado, la Policía identificó a los presuntos autores del ataque.

En distintos procedimientos, detuvieron a dos adolescentes: una joven de 16 años y un varón de 15. Además, demoraron a otros menores que estaban con ellos, todos de entre 13 y 16 años. Poco después, los trasladaron a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.

La fiscalía dispuso que la causa pase al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación formal de los adolescentes arrestados.