Horror: un pastor acosó sexualmente a menores por las redes sociales y les pedía fotos

Un pastor de una iglesia de Gregorio de Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza, fue detenido acusado de abuso sexual simple agravado y acoso sexual virtual contra una menor de edad. La causa se inició tras una denuncia presentada por la madre de la víctima, quien detectó mensajes de contenido afectivo y sexual en el celular de la nena.

Según consta en la investigación, el sospechoso contactaba a la menor a través de Facebook y WhatsApp. En esos intercambios le pedía fotos y le enviaba mensajes inapropiados, lo que encuadró el caso dentro de los delitos vinculados al grooming. La denuncia activó la intervención de las fuerzas especializadas en cibercrimen.

Como parte de la causa, la Policía realizó allanamientos en una vivienda de Cañuelas y en el templo religioso de Gregorio de Laferrere. El pastor, identificado por sus iniciales E.O., fue detenido en su domicilio. En los operativos se secuestraron celulares, notebooks, cámaras, pendrives y documentación que será peritada.

Las autoridades confirmaron que el religioso tenía antecedentes por hechos similares y una condena previa, dato que resultó clave para avanzar con su detención. La investigación quedó a cargo de la fiscal Lorena Peccorelli y del Juzgado de Garantías N° 3 de La Matanza. Por tratarse de una joven, se dispusieron medidas especiales para proteger su identidad y el expediente fue caratulado como grooming.