Mataron a puñaladas a un adolescente de 15 años a la salida de una fiesta de egresados: dos menores detenidos

Juan Vanega, de 15 años, fue asesinado de una puñalada al ser atacado este domingo a la madrugada por una patota a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy. La secuencia del ataque fue registrada por el teléfono de un testigo.

El hecho ocurrió en el barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero, y generó conmoción en la capital provincial. En las últimas horas, dos adolescentes de 15 y 16 años fueron detenidos por la Policía. Se trata de un chico y una chica. La causa pasó al Juzgado de Menores.

Fuentes policiales confirmaron que el violento hecho tuvo lugar en el cruce de la calle Pozo Cavado con la avenida Intersindical, alrededor de la 1:30 de este domingo. En ese momento, Vanega y un amigo de 13 años salieron de la fiesta de egresados que se realizaba en una casa e iban hacia un comercio cercano para comprar bebidas alcohólicas.

Sin embargo, en la esquina fueron interceptados por una patota de chicos que, casi sin mediar palabras, los atacaron brutalmente. Fue "una agresión directa", según el testimonio de varios testigos. Del ataque con arma blanca, el joven de 15 años recibió múltiples heridas en el cuerpo. Intentó escapar, pero no pudo y a unos 20 metros cayó muerto.

Algunos de los testigos dijeron que la pelea tuvo que ver con "una lucha territorial, entre barrios". “Había muchísimos chicos que entraban y salían de la casa donde se hacía la fiesta, pero cuando uno fue atacado y vieron la sangre empezaron a escapar hacia distintos lugares”, contó un vecino que presenció la sangrienta secuencia.

Personal del SAME llegó al lugar y constató que el menor estaba muerto. El otro joven también resultó herido producto de "un estiletazo", aunque se encuentra fuera de peligro.

Este domingo por la mañana, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación realizaron un operativo de rastrillaje dentro del barrio Alto Comedero y hallaron a dos menores que están sospechados del homicidio, uno de 15 años y una chica de 16. Fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.

La fiscalía dispuso que la causa pase al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación formal de los adolescentes arrestados.