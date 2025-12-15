Repugnante: ofrecía milanesas en una feria hechas de un material asqueroso

Una inspección de Bromatología durante una fiesta patronal en la provincia de Santiago del Estero derivó en un hallazgo tan insólito como alarmante. En un puesto gastronómico detectaron la venta de milanesas que no contenían carne. La intervención se realizó en la plazoleta del Parque Fuerza Aérea Argentina, en la localidad de Loreto, en el marco de los controles habituales por las Fiestas Patronales de la Virgen de Loreto.

El operativo se concentró en el Carro “Trico”, perteneciente a un feriante oriundo de San Miguel de Tucumán. Allí, los inspectores hallaron nueve bultos de milanesas listas para su comercialización. Al abrirlos, constataron que estaban elaboradas con papel higiénico prensado y cartón, recubiertos con pan rallado, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades municipales.

Qué puede pasar al comer milanesas de papel higiénico

Desde la Municipalidad calificaron el hecho como “una aberrante irregularidad” y advirtieron que el consumo de ese tipo de productos representa un grave riesgo para la salud pública. Explicaron que el papel higiénico no es apto para la ingesta humana y puede provocar serias complicaciones digestivas. El puesto fue clausurado, se labró el acta correspondiente y toda la mercadería fue destruida.

Parte de las milanesas también estaba rellenada con cartón.

Además, el juez de Faltas Nelson Coronel ordenó el desalojo definitivo del vendedor y su inhabilitación para volver a instalarse en la feria. El caso quedó a disposición de la Justicia provincial, que evalúa posibles imputaciones por delitos contra la salud pública. Desde el municipio remarcaron que los controles bromatológicos continuarán de forma estricta y permanente.