Encerró a una mujer en la pieza, le robó la cartera y lo atraparon media hora después

Diez minutos antes de las tres de la tarde y tras un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas llegó a una casa en López y Planes al 3200 donde una mujer de 77 años denunció que la había asaltado un delincuente que entró a su casa.

"Dijo que en un momento el sujeto la dejó sola en la habitación y que ella gritó por la ventana para pedir ayuda. En ese momento el sujeto la encerró en la pieza y huyó del lugar", dijeron a 0223 fuentes oficiales consultadas.

A partir de las descripciones aportadas, minutos antes de las tres y media de la tarde personal de Prefectura Naval Argentina interceptó al sujeto en Brandsen y Funes tras notar que se descartaba de algunas prendas de vestir: en su poder tenía la documentación y el celular de la víctima.

Al identificarlo confirmaron que registraba procesos penales previos por los delitos de robo en grado de tentativa, daño, hurto de comercio y averiguación de ilícito.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la formación de causa por robo y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.