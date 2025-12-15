A salir con paraguas: cómo estará el clima este lunes en Mar del Plata

Arranca una nueva jornada en Mar del Plata con tiempo cambiante a lo largo del lunes, luego de un fin de semana a pura playa y sol.

El clima hoy estará marcado por la inestabilidad, con lluvias intermitentes, posibles tormentas y vientos intensos, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con chaparrones durante la mañana, una temperatura mínima de 11 grados y condiciones de tiempo inestable en gran parte de la ciudad.

Hacia la tarde se esperan tormentas aisladas, con una temperatura máxima que alcanzará los 21 grados, mientras que el viento será protagonista durante todo el día, con ráfagas que podrían llegar hasta los 59 kilómetros por hora.

Con el correr de las horas, hacia la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, aunque no se descartan algunas mejoras temporarias en las condiciones.

Desde el SMN recomiendan mantenerse informados ante posibles alertas y extremar precauciones por las fuertes ráfagas de viento, especialmente en zonas costeras y al circular por la vía pública.