Cuenta DNI lanzó un gran descuento adicional para jubilados

Todos los descuentos exclusivos para jubilados con Cuenta DNI.

Las promociones de Cuenta DNI son un recurso valioso para miles de bonaerenses y en diciembre suman un nuevo beneficio: un ahorro adicional para jubilados/as y pensionados/as que cobran haberes en Banco Provincia en todas las promos de supermercados.

Desde minimarkets hasta grandes mayoristas, con descuentos que llegan hasta el 20%, la billetera digital de Banco Provincia ofrece beneficios en supermercados los siete días de la semana.

Ahora, las personas jubiladas y pensionadas tienen en todas esas promociones un 5% adicional de descuento, con tope de $5.000 por marca. Es decir, si utiliza las promos de Día, Carrefour y Chango Más, por citar tres ejemplos, puede acceder a un ahorro extra de $15.000.

Todos los descuentos vigentes en supermercados

*El porcentaje de descuento y el tope no incluyen el 5% adicional