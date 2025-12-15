Cuenta DNI lanzó un gran descuento adicional para jubilados
Todos los meses la billetera digital de Banco Provincia ofrece descuentos especiales en cadenas de supermercados de toda la provincia. En diciembre, las personas jubiladas y/o pensionadas podrán aprovechar estas promociones con un descuento adicional.
Las promociones de Cuenta DNI son un recurso valioso para miles de bonaerenses y en diciembre suman un nuevo beneficio: un ahorro adicional para jubilados/as y pensionados/as que cobran haberes en Banco Provincia en todas las promos de supermercados.
Desde minimarkets hasta grandes mayoristas, con descuentos que llegan hasta el 20%, la billetera digital de Banco Provincia ofrece beneficios en supermercados los siete días de la semana.
Ahora, las personas jubiladas y pensionadas tienen en todas esas promociones un 5% adicional de descuento, con tope de $5.000 por marca. Es decir, si utiliza las promos de Día, Carrefour y Chango Más, por citar tres ejemplos, puede acceder a un ahorro extra de $15.000.
Todos los descuentos vigentes en supermercados
*El porcentaje de descuento y el tope no incluyen el 5% adicional
- Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.
- Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Todos los supermercados adheridos se pueden consultar aquí. Las cadenas que participan son: Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.
- Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.
- Vital: 20% de descuento los martes y los domingos, con tope de reintegro de $10.000 por persona.
- Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.
- Toledo: 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.
- Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.
