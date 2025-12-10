Cuenta DNI: los descuentos de este miércoles 10 de diciembre en ferias, supermercados, farmacias y más

Todos los descuentos de Cuenta DNI para este miércoles.

Este miércoles 10 de diciembre, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renueva sus descuentos en distintos rubros comerciales y ofrece una amplia variedad de beneficios para aliviar el bolsillo a mitad de mes.

Entre las opciones más destacadas se encuentra el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, una de las promos más utilizadas por los usuarios. Este beneficio tiene un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con compras por $15.000 o más.

Además, los jóvenes de 13 a 17 años podrán acceder a un 30% de ahorro en comercios gastronómicos, con un límite mensual de devolución de $8.000 (se consigue con consumos desde $26.666).

Los beneficios de Cuenta DNI para este miércoles

Farmacias y perfumerías

10% de reintegro en locales adheridos.

Sin tope de devolución.

Ferias y Mercados Bonaerenses

40% de descuento.

Tope semanal de $6.000 por persona.

Se alcanza con compras de $15.000 o más.

Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años)

30% de devolución en comercios adheridos.

Tope mensual unificado de $8.000.

Se logra con consumos desde $26.666.

Librerías

10% de ahorro.

Sin tope de reintegro.

Universidades

40% de descuento en bufetes adheridos todos los días.

Tope semanal de $6.000 por persona.

Se alcanza con gastos de $15.000 o más.

Descuentos en supermercados este miércoles

Carrefour

10% de rebaja.

Devolución inmediata.

Sin tope.

Toledo

20% de descuento los miércoles, sábados y domingos.

Sin tope y con devolución en el momento de la compra.

Supermercados bonaerenses adheridos

Incluye Super Chacabuco, Actual Supermercados, CLC, Sabor Criollo, Lactres, Super Caseros, La Amistad, Don Luis, Autoservicio 228, Red Minicosto, Super Sofía y Supermercado Güemes.