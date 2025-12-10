Cuenta DNI: los descuentos de este miércoles 10 de diciembre en ferias, supermercados, farmacias y más
Conocé todos los descuentos de Cuenta DNI para este miércoles 10 de diciembre.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Este miércoles 10 de diciembre, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renueva sus descuentos en distintos rubros comerciales y ofrece una amplia variedad de beneficios para aliviar el bolsillo a mitad de mes.
Entre las opciones más destacadas se encuentra el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, una de las promos más utilizadas por los usuarios. Este beneficio tiene un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con compras por $15.000 o más.
Además, los jóvenes de 13 a 17 años podrán acceder a un 30% de ahorro en comercios gastronómicos, con un límite mensual de devolución de $8.000 (se consigue con consumos desde $26.666).
Los beneficios de Cuenta DNI para este miércoles
Farmacias y perfumerías
10% de reintegro en locales adheridos.
Sin tope de devolución.
Ferias y Mercados Bonaerenses
40% de descuento.
Tope semanal de $6.000 por persona.
Se alcanza con compras de $15.000 o más.
Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años)
30% de devolución en comercios adheridos.
Tope mensual unificado de $8.000.
Se logra con consumos desde $26.666.
Librerías
10% de ahorro.
Sin tope de reintegro.
Universidades
40% de descuento en bufetes adheridos todos los días.
Tope semanal de $6.000 por persona.
Se alcanza con gastos de $15.000 o más.
Descuentos en supermercados este miércoles
Carrefour
10% de rebaja.
Devolución inmediata.
Sin tope.
Toledo
20% de descuento los miércoles, sábados y domingos.
Sin tope y con devolución en el momento de la compra.
Supermercados bonaerenses adheridos
Incluye Super Chacabuco, Actual Supermercados, CLC, Sabor Criollo, Lactres, Super Caseros, La Amistad, Don Luis, Autoservicio 228, Red Minicosto, Super Sofía y Supermercado Güemes.
Leé también
15% de reintegro los martes y miércoles.
Tope semanal de $6.000 por persona.
Se alcanza con compras de $40.000 o más (mínimo para acceder: $30.000).
Temas
Lo más
leído