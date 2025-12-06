Cuenta DNI lanzó una promo ideal para las fiestas: 35% de descuento en carnicerías, con un nuevo tope

También hay descuentos en granjas y pescaderías adheridas.

Con las Fiestas cada vez más cerca y los precios de la carne en alza, el Banco Provincia volvió a activar una de las promos más esperadas de Cuenta DNI.

Se trata del descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, uno de los más buscados y aprovechados por los usuarios de la app.

La promoción aparece como una de las más fuertes del mes y se suma al paquete de rebajas que la billetera digital está lanzando para cerrar el año.

De acuerdo a la entidad bancaria, será el sábado 20 de diciembre con un 35% de descuento y un tope de reintegro de $7.000 por persona.

¿Qué incluye la promo?

35% de reintegro

Válido solo este sábado 20 de diciembre de 2025

Tope de $7.000 por persona y por jornada

Aplica en carnicerías, granjas, pollajerías y pescaderías que acepten Cuenta DNI

Se puede pagar con QR o Clave DNI, siempre con saldo disponible en cuenta

Para llegar al tope, la compra debe rondar los $20.000, según estimaciones del Banco Provincia. Para muchas familias, representa una oportunidad clave para aliviar los gastos del asado navideño o de las comidas de fin de año.

Cómo aprovechar el descuento sin fallar

Revisar con anticipación que el comercio esté adherido a Cuenta DNI.

Pagar únicamente con la app (no aplican otras billeteras ni tarjeta).

Controlar el monto total para alcanzar el tope.

En compras grandes, conviene organizarse entre familiares para maximizar reintegros.