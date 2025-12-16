Ideal para desconectarse y descansar: la joya oculta a tan solo 100 kilómetros de Mar del Plata

Para quienes buscan vacaciones de descanso absoluto, lejos del ruido y las multitudes, Centinela del Mar aparece como una opción ideal. Esta playa casi secreta se encuentra a 100 kilómetros al sur de Mar del Plata y a 60 de Miramar. Es un rincón poco explorado de la costa bonaerense, perfecto para desconectarse. El silencio y el paisaje natural son sus principales atractivos.

Ubicada en el partido de General Alvarado, Centinela del Mar tiene apenas cuatro habitantes permanentes. El pueblo cuenta con una pulpería y centro cultural llamados “Posta La Lagartija”, instalados en la antigua usina eléctrica. Allí también se ofrece alojamiento y comida casera para quienes deciden pasar la noche. El lugar es atendido por un matrimonio que pasa los inviernos fuera del pueblo.

Centinela del Mar, entre la calma y su rica historia

Las playas vírgenes y solitarias son el gran tesoro del lugar. No hay balnearios, servicios ni señal de internet, lo que convierte a la zona en un refugio ideal para desenchufarse. La arena limpia, el mar abierto y los extensos acantilados dominan el paisaje: es una experiencia completamente pensada para quienes priorizan la calma y la naturaleza.

Centinela permite avistar fauna autóctona y especies marinas.

Además, Centinela del Mar tiene una rica historia y valor científico. En la zona se hallaron miles de fósiles y restos arqueológicos vinculados a pueblos originarios. Todo el corredor costero fue declarado Reserva Natural para preservar su biodiversidad: de hecho, entre dunas y acantilados, es posible avistar fauna autóctona y especies marinas.