Viajó a otra provincia a estudiar, la esclavizaron durante más de 20 años y la seguían con cámaras desde EEUU

Un caso estremecedor sacudió a Rosario tras el rescate de una mujer de 37 años que habría sido esclavizada desde los 14 en una casa del barrio Martín. La Justicia federal imputó a una mujer de 60 años, residente en Estados Unidos, por trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. La víctima había llegado desde Corrientes en 2003 con la promesa de estudiar y mejorar su vida. En cambio, fue obligada a trabajar sin salario ni derechos durante más de dos décadas.

El rescate se produjo tras un allanamiento realizado el 2 de octubre por la Policía Federal en una vivienda de calle Montevideo. Allí, la mujer cuidaba a la madre de la imputada y vivía bajo un régimen de control extremo. La audiencia judicial se realizó en diciembre, con la imputada conectada por videoconferencia desde el país norteamericano. La víctima estuvo acompañada por defensoras públicas y un equipo interdisciplinario.

Aberrante: estuvo bajo aislamiento total durante más de dos décadas

Según la acusación, la explotación continuó a distancia cuando la imputada se mudó al exterior, mediante cámaras de seguridad y órdenes impartidas por celular. La Fiscalía sostuvo que se trató de un delito continuado durante más de dos décadas, con aislamiento total y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima. La investigación reveló que fue captada siendo adolescente, tras la muerte de su padre, bajo una autorización firmada sin comprensión por su madre.

El proceso judicial se realizó por videoconferencia.

La damnificada realizó tareas domésticas y de cuidado sin descanso, vacaciones ni aportes previsionales, a cambio solo de comida y alojamiento. Informes oficiales confirmaron que no tenía ingresos propios ni vida social fuera de la casa. El juez rechazó el sobreseimiento y formalizó la imputación, aunque dictó medidas cautelares sin prisión. La causa sigue en curso y se analiza la situación de la madre de la imputada.