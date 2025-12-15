Coto lanza las Noches Mágicas: hasta 50% de descuento y locales abiertos hasta la 1 de la mañana

Diciembre avanza a toda velocidad y, con él, llegan las cenas familiares, los encuentros con amigos y la clásica carrera contra el reloj para organizar las Fiestas. En ese contexto, Coto lanza una propuesta pensada para aliviar el bolsillo y ganar tiempo: una nueva edición de sus esperadas “Noches Mágicas”, con horarios extendidos, miles de ofertas y descuentos especiales para adelantar las compras de fin de año.

El evento se realizará el martes 16 y jueves 18 de diciembre con más de 5.000 productos en oferta y hasta 50% de descuento en categorías tales como juguetería y rodados, TV LEDs, aires acondicionados, lavarropas, electrodomésticos, indumentaria, muebles de exterior, piletas, inflables, camping, productos para el hogar y alimentos, entre otras promociones destacadas.

Coto extiende horarios y baja precios: cuándo y dónde aprovechar las Noches Mágicas

“Noches Mágicas” se llevará a cabo en el horario de 20 a 1 de la madrugada en las siguientes sucursales:

Abasto, Tortugas Mall, Ciudadela, Moreno, Sarandí, Temperley, Centro Comercial Coto en Nordelta y Ezeiza. En la Costa Atlántica participan las sucursales de Madariaga (Ruta 11 Km 404), Centro Comercial Mar del Plata (Av. Jorge Newbery y Boulevard Las Prunas) y Mar del Tuyú (Ruta 11 Km 330). En el Interior, en esta franja horaria podés visitar las tiendas de Paraná, Santa Fe (Rivadavia 3396) y Neuquén.

En el horario de 19hs a 00hs. participan las sucursales Centro Comercial Mendoza y Alto Rosario (Av. Junín y Thedy).

Con descuentos de hasta el 50%, miles de productos en promoción y un horario nocturno ideal para comprar sin apuro, las “Noches Mágicas” de Coto se consolidan como una de las grandes oportunidades de diciembre. Si la idea es ahorrar y encontrar todo en un solo lugar para las Fiestas, la invitación está hecha: Coto abre sus puertas de noche para que las compras navideñas sean más fáciles y convenientes. Para conocer más sobre este evento, ingresá a “NOCHES MÁGICAS”.