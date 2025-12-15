La fiscalía pidió que el doble femicida de Córdoba vaya a juicio: mató a su ex mujer y a su ex suegra

Además, en Entre Ríos es investigado por haber matado a un remisero.

El fiscal de Violencia de Género y Familiar cordobés, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa contra Pablo Rodríguez Laurta, el doble femicida de Córdoba, según informó este lunes el Ministerio Público Fiscal (MPF) local.

Fuentes de la fiscalía informaron que ahora el juez de control deberá confirmar el pedido de Reyes. No obstante, está prevista que la respuesta sea positiva y que Laurta estará sentado pronto en el banquillo de los acusados.

El hombre está acusado por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, además de violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

Las víctimas del brutal ataque fueron su ex pareja, Luna Giardina, y su ex suegra, Mariel Zamudio.

El doble femicidio que conmocionó a Córdoba

Giardina (26) y su madre, Zamudio (54), fueron asesinadas a balazos en su casa de Córdoba el pasado 8 de octubre. Desde el comienzo, el principal acusado fue Laurta (39), ex de Luna y papá de su hijo (5).

Los investigadores reconstruyeron que el acusado entró armado en la casa donde vivían las mujeres y las ejecutó a quemarropa. Luego escapó con su hijo y empezó una fuga que terminó casi 700 kilómetros al este, en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Su ex pareja lo había denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género y amenazas. Tenía una orden de restricción y un botón antipánico, pero ninguna de esas medidas logró frenar el desenlace. Finalmente, Laurta fue detenido el 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú junto al nene.