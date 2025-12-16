Conmoción: murió un soldado que vigilaba la Quinta de Olivos

Un soldado se mató en la Quinta de Olivos este martes por la mañana, según confirmó TN, causando una gran conmoción en la residencia presidencial.

A tal punto que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ya se encuentra en la Quinta de Olivos (siendo las 11 de la mañana) para investigar los detalles del caso junto con la Policía Federal Argentina (PFA).

El soldado tenía 21 años y apareció muerto en la residencial presidencial donde cumplía tareas de seguridad. Desde la Quinta de Olivos emitieron un comunicado en el que identifican al joven como un efectivo del Ejército Argentino, identificado como Rodrigo Gómez.

NOTICIA EN DESARROLLO