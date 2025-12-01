Impactante video: un joven murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil

Un momento trágico se vivió en un zoológico de Brasil después que un joven de 19 años se metiera a la jaula de una leona y esta lo atacara hasta hacerle perder la vida. El momento quedó registrado por las propias personas que estaban en el lugar y filmaron toda la secuencia, donde se ve el momento exacto en que la víctima, identificada como Gerson de Melo Machado, ingresó por sus propios medios al recinto del animal trepando un muro de seis metros.

Una vez que traspasó el muro, logró aferrarse a una palmera para amortiguar la caída y empezó a descender lentamente. Dentro, la leona estaba acostada del otro lado y cuando vio movimientos, el animal corrió hacia él esperando a que descendiera.

Melo Machado apreciando la presencia del felino no mostró arrepentimiento en ningún momento y decidió bajar. El animal lo estaba esperando y lo atacó, pese a que el joven comenzó a salir no se lo vio desesperado, pero sí que era agredido.

Tras ello, los cuidadores del parque actuaron al ver la situación y lograron controlar y apartar a la leona sin utilizar armas ni elementos que pudieran lastimarla, sino con un matafuego para intentar asustarla y alejarla del cuerpo de la víctima.

De acuerdo al peritaje de la Policía Militar y del Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba (IPC), el chico finalmente murió en el acto como consecuencia directa de las heridas provocadas por el ataque. Las autoridades indicaron que Machado tenía un trastorno mental y que podría haber ingresado al recinto con la intención de quitarse la vida.

Como consecuencia del hecho, Parque Zoobotánico Arruda Câmara, en la ciudad de João Pessoa, fue cerrado al público y las visitas quedaron suspendidas sin fecha de reapertura anunciada.