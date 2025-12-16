El descargo de un club de Mar del Plata cansado de los robos: "Se metieron con 300 nenes, esto es maldad"

Un reconocido club barrial de Mar del Plata sufrió el robo de 60 metros de alambrado de una de sus canchas y busca a alguna empresa o persona que los ayude para recuperar lo perdido. "Tocaron el lugar de nuestros chicos, es maldad", indicaron desde la institución.

Se trata de San José, un "club humilde pero con unos valores espectaculares para los chicos", según indicaron en un comunicado que tiene el objetivo de visibilizar el hecho y apelar a la ayuda solidaria. El episodio ocurrió durante la madrugada en su predio deportivo, ubicado detrás del estadio José María Minella, enfrente de las canchas de arena de hockey del Emder.

A partir de la triste situación, el coordinador de la institución, Ricardo Sosa, compartió un video en el que comenta lo sucedido, realiza un fuerte descargo y cuenta lo que significa el club, que considera que es pura "humildad y sacrificio".

"Nos costó horrores poner ese alambrado. Para los que nos conocen, saben lo que trabajamos y lo que nos cuesta todo. No son solamente los 60 metros de alambrado que pusimos este año en la cancha de 11, sino que tocaron el lugar de nuestros chicos. Tenemos 300 nenes de todas las categorías y entraron a su lugar y les hicieron esta maldad. Es maldad", expresó.

Alrededor de 300 chicos y chicas asisten al club marplatense.

Con el mismo tono, notoriamente acongojado, agregó: "Tenemos un predio humilde en el que contenemos a más de 300 chicos y chicas, y gracias a dios, todo lo que nos cuesta lo valoramos muchísimo. Este es el patio de casa de los nenes y que nos hagan esta maldad, sabiendo todo lo que nos cuesta...ya estoy agotado porque siempre falta algo y no le pedimos nada a nadie. A ´Sanjo´ lo hacemos entre todos, con padres, madres y las familias que colaboran".

Asimismo, Richard, como lo llaman en San José, se preguntó cómo le va a explicar a los más chicos "que un grande hizo esto" y remarcó que si tan solo a una semana de concluir las actividades les robaron el alambrado, no quiere "ni pensar" en lo que van a encontrar cuando retomen en enero.

Sobre el final del video, sostuvo: "No quiero un alambrado, quiero que estas cosas no pasen más, ni en nuestro predio ni en ningún lado. No puede ser que esta gente se maneje impunemente, porque sacar un alambrado no lleva solamente una hora. No me voy a dar por vencido. Se metieron con 300 nenes y les robaron a criaturas. No puede ser".