Alerta por cocaína adulterada: ya son dos muertos y un internado en terapia intensiva

En las últimas horas, después de dos muertes asociadas a las mismas causas, el gobierno de Neuquén emitió un alerta por cocaína adulterada. Además, una tercera persona se encuentra internada en la terapia intensiva del Hospital Castro Rendón de la ciudad capital.

En este escenario, las autoridades le pidieron a la comunidad precaución. Solicitaron que se evite el consumo y que, ante cualquier síntoma anormal por ingerir este tipo de sustancias, concurran al centro de salud más cercano.

Murieron por consumir drogas adulteradas

Las autoridades sanitarias neuquinas confirmaron que en las tres personas se repetía el patrón del consumo de estupefacientes como detonante de síntomas poco habituales para la cocaína.

“En los últimos cinco a seis días se registraron tres personas en guardia que habían consumido cocaína. Dos de ellas fallecieron y ocurrió en un período de tiempo muy corto, lo cual hace despertar la sospecha de que haya un producto adulterado, que no tenga solamente cocaína, sino que pueda tener otras sustancias que hayan provocado estos cuadros tan graves”, expresó el jefe del Departamento de Toxicología Ambiental del Ministerio de Salud de Neuquén Horacio Trapassi.

El especialista detalló que “las personas fallecidas fueron un varón de 23 años y un varón de 53". Los dos habían admitido el consumo de cocaína previamente al cuadro y a ambos se les había encontrado un daño hepático en su evolución clínica.

La persona internada "está actualmente evolucionando favorablemente”, expresó Trapassi. Además advirtió que en los casos analizados “hay efectos que no se espera que sucedan con la cocaína, por la cual se podría esperar un cuadro de excitación psíquica o excitación motora en el que puede haber hipertensión, taquicardia o eventos cardíacos”.

Y sintetizó: “En estos casos, hubo fallo hepático, alteraciones de la coagulación, lo que se sale de lo esperable para la cocaína, y ni hablar cuando termina siendo el desenlace la muerte”.

En esta línea, el gobierno neuquino afirmó que continuarán las investigaciones para saber cuál es el origen y la composición de la cocaína adulterada que provocó estas intoxicaciones en la ciudad. Además reiteraron el pedido de precaución y le solicitaron a la comunidad que ante cualquier síntoma anormal se concurra al centro de salud más cercano.