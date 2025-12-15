Estremecedor momento: dos nenes fueron a la comisaría y denunciaron que tenían a su mamá encerrada

“No dejan salir a mi mamá de casa”. Las primeras palabras que los dos nenes que llegaron este lunes a la comisaría decimosexta tras caminar siete cuadras dijeron a uno de los oficiales permitió rescatar a una mujer de 28 años que había sido golpeada y era retenida contra su voluntad en una vivienda del barrio Santa Rita.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, los niños llegaron a la comisaría y contaron que la mujer estaba retenida por su padrastro en una casa ubicada en inmediaciones de San Salvador y Cuba. Hasta ese lugar llegaron efectivos del Comando de Patrullas y la dependencia que redujeron al agresor de 25 años.

Tiene 25 años.

El hombre, que minutos antes había golpeado a la mujer provocándole lesiones leves y le impedía salir a la calle, volvió a amenazarla en presencia de los efectivos por lo que se labraron actuaciones por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso que el imputado quede alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.