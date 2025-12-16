Tapó la entrada de un taller con el auto, discutió con el mecánico y le rompieron la luneta

Un mecánico de 26 años que el martes por la tarde rompió a golpes la luneta de un auto que habían estacionado en el acceso de su taller mecánico fue aprehendido en el barrio Villa Primera por personal policial y notificado de la formación de una causa por daño.

Tiene 26 años.

Desde la Jefatura Departamental informaron que fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a un taller en inmediaciones de Jara y Maipú donde redujeron al sujeto que rompió la luneta de una Chevrolet Tracker de color negro estacionada en el lugar.

“El damnificado de 47 años se había estacionado frente al taller y el mecánico le pidió que corriera el auto porque tapaba el ingreso. Tras una discusión, le rompió la luneta de la camioneta”, aseguraron.

El sujeto fue trasladado a la comisaría cuarta donde se lo identificó correctamente y se labraron actuaciones por el delito de daño.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de la misma y su libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.