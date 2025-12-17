Murió uno de los actores de "The Nice Guys"

A los 82 años murió Gil Gerard, recordado protagonista de la serie de ciencia ficción Buck Rogers en el Siglo XXV, que fue furor en la década del 80.

La noticia la confirmó su esposa, Janet, que compartió una publicación en Facebook. “Esta mañana, muy temprano, mi alma gemela perdió la batalla contra una rara y terriblemente agresiva forma de cáncer”, escribió.

La mujer comentó que desde el momento en el que se enteraron que algo no estaba bien en su salud hasta el día en el que murió solo pasaron pocos días.

Gilbert Cyril Gerard fue el menor de tres hermano y había nacido el 23 de enero de 1943 en Little Rock, Arkansas. Tras recibirse, tomó la decisión de hacer lo que más le gustaba: actuar. Por eso, se mudó a Nueva York y estudió en la American Musical and Dramatic Academy.

Estuvo en algunas películas como Swing y Aeropuerto 77 hasta que le llegó el papel de su vida en TV: el de ser protagonista de una serie de ciencia ficción como Buck Rogers en el Siglo XXV. La serie tuvo 32 episodios y se extendió durante tres años, entre 1979 y 1981.

A partir de ese momento, trabajó en la serie Earth Force, en la telenovela Days of Our Lives y apareció en la comedia de Ryan Gosling y Russell Crowe The Nice Guys. También fue protagonista del documental Action Hero Makeover, en el que decide someterse a una cirugía de bypass gástrico tras haber aumentado su peso a 159 kilos.