Incendio fatal en geriátrico: "Si no hubiéramos tenido un protocolo, la tragedia habría sido mayor"

El hecho sucedió a la madrugada en Balcarce y 11 de Septiembre.

La ciudad no sale de la consternación tras la tragedia ocurrida esta madrugada en Balcarce y 11 de Septiembre, donde el incendio en un geriátrico ocasionó la muerte de cuatro mujeres que residían en el hogar.

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar, sofocaron el foco ígneo y hallaron tres mujeres sin vida en el lugar, dos de 95 años y una de 80. La restante víctima es una mujer de 79 años que murió tras el traslado de urgencia.

Pasadas algunas horas del siniestro fatal, personal municipal y de las fuerzas de seguridad continúa trabajando en el lugar para asegurarse el buen estado de salud de los restantes residentes y recibir a los familiares, mientras se realizan los peritajes.

En ese marco, el secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Goncalvez, aseguró que el protocolo aplicado "fue fundamental": "Si no hubiéramos tenido un protocolo organizado desde el 2019, la tragedia habría sido mayor. Es difícil valorar algo positivo cuando tenemos un saldo negativo, pero la realidad es que queremos destacar el trabajo que se hizo en conjunto", remarcó en diálogo con Extra (102.1).

"Fue un hecho lamentable, de esos que nadie quiere pasar. Hubo adultos mayores evacuados y ese trabajo es muy difícil. La labor del Same fue impecable, hay mucha atención psicológica y está la secretaria de Salud Viviana Bernabei todavía activa", agregó el funcionario.

Junto a la Cruz Roja y el área de Asistencia a la Víctima siguen esperando a los familiares que aún no se hayan enterado y a aquellos que necesiten contención al arribar esta mañana al lugar.

"Uno de los incendios más fuertes"

De acuerdo a los datos oficiales, se vieron afectadas dos habitaciones: una donde inició el foco ígneo y la contigua. Desde allí, se afectó gran parte de la propiedad aunque aún se desconocen las razones que lo desataron.

Si bien un llamado al Cuartel de Bomberos alertó al personal, agentes de Tránsito que pasaban por allí fueron los primeros en observar desde afuera y ayudaron a que se agilice la aplicación del protocolo.

Llamativamente, por estas fechas se cumplen seis años del incendio de Torres y Liva, uno de los más grandes de la historia de la ciudad. "A nivel siniestral este es menor que el de 2019, pero los eventos y la magnitud la marcan las víctimas", reconoció Goncalvez.