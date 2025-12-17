Inaugura hoy un espacio único que busca generar puestos de trabajo: mirá la obra por dentro

Este miércoles por la noche, la ciudad se viste de gala para la inauguración de un nuevo espacio que continuará con la puesta en valor de la zona sur. Ubicado en el corazón de Punta Mogotes, el Puente Mirador Sur abrirá sus puertas.

La obra de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) es el corolario de la puesta en valor del histórico edificio centenario que une al Hotel Uthgra Sasso con el casino de su complejo, por sobre el cruce de calle Medrano y Avenida De los Trabajadores.

El puente se ubica en el corazón de Punta Mogotes.

Su realización da cierre a un proyecto ambicioso de devolverle el esplendor y brillo que tuvo en sus décadas doradas este establecimiento, el cual fue un faro de la actividad durante años y que inició con su puesta en valor en 2006.

Con la inauguración de esta jornada, el Uthgra Sasso reafirma su compromiso con mantenerse en la cúspide del servicio hotelero de excelencia en Mar del Plata. Luego de años de inversión, brindará una experiencia integral para los huéspedes que lo visitan y disfrutan de sus suites de lujo, club de playa, spa, gimnasio, restaurantes, bares y casino.

La inauguración de un nuevo espacio continuará con la puesta en valor de la zona sur.

En continuidad con la sofisticación marcada en toda esta etapa de recupero del Sasso bajo la visión de José Luis Barrionuevo y todo su equipo, el proyecto propone un volumen vidriado sobre una base de hormigón armado con una superestructura compuesta por perfiles metálicos, elevado del nivel de calzada.

Lo más importante: permite a la institución mantener con solidez más de 400 fuentes de trabajo, mejorar y estudiar el desarrollo de los puestos laborales del sector hotelero y gastronómico.