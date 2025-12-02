Suben las deudas y también los problemas de salud: alarma por casos de depresión e insomnio en morosos

Un informe a nivel nacional reveló un dato que sorprendió a todos: la morosidad de los argentinos alcanzó niveles récord, convirtiendo el endeudamiento en un problema de salud mental.

Con el 6,6% de los préstamos familiares en mora -el valor más alto desde 2008 según el Banco Central-, expertos advierten que la deuda se ha vuelto un "tabú" que se sufre en soledad, provocando estrés crónico y depresión.

Según un informe de Candela Toledo para Clarín, la deuda oculta genera una "doble vida emocional" que desgasta: las personas no callan el monto, sino el sentimiento de fracaso y la vergüenza de admitir que ya no pueden pagar.

Martín Wainstein, psicólogo de la UBA, explicó que la deuda silenciosa no se esconde por las cifras, sino por lo que simboliza: la pérdida de valor e identidad.tSx0hQ

Efectos Psicológicos: el silencio alimenta el estrés crónico, manifestándose en insomnio, irritabilidad y pensamientos repetitivos, como el caso de María Alegre (59), quien no durmió ni comió y tuvo pensamientos suicidas por deber más de 10 millones de pesos.

Miedo al Acoso: choferes como José Páez (37) relataron que lo peor es el miedo a que las empresas de cobranza llamen a familiares o al trabajo, un acoso que rompe el silencio y humilla al deudor.

Especialistas en finanzas insisten en que el primer paso para salir del laberinto es nombrar el problema y hacer una "radiografía completa" de las finanzas para crear un plan. La deuda es una circunstancia, no una identidad, y su solución pasa por romper el silencio y el aislamiento.