Tenía un pedido de internación y lo encontraron cuando se llevaba una moto “a tiro”

Un adolescente de 16 años que registraba un pedido de internación a solicitud de la Justicia de Familia fue aprehendido este lunes por personal del Destacamento del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) cuando se llevaba una moto “a tiro”.

Los oficiales identificaron al menor que tenía en su poder una moto Honda Invicta 150 en el playón del hospital y al identificarlo confirmaron la vigencia del pedido de internación solicitado por el Juzgado de Familia N°6.

Área de Salud mental del Higa.

Al revisar el rodado confirmaron que no contaba con pedido de secuestro se labraron actuaciones por averiguación de ilícito a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En cumplimiento de la medida solicitada el menor fue alojado en el área de Salud mental del Higa.