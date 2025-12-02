Pre-feriado a puro cuarteto: la 2001 llega con todos sus clásicos a BrewHouse

El último fin de semana largo del año ya se palpita y, en BrewHouse tienen planeada una fecha imperdible para tirar esos pasos prohibidos siempre vigentes. Es que este domingo, la banda "La 2001" se presentará en el escenario de Diagonal Garibaldi 4830 con "La banda Loka" como invitados estelares.

"La 2001" surgió en la víspera del año nuevo del año que lleva el nombre de la banda, en el club Agro de la ciudad de Rojas en Buenos Aires. Si bien era provisorio, el nombre, nunca se cambio y desde entonces se los conoce como “La 2001”

El 31 de diciembre de este año festejan sus 24 años en la música del cuarteto. El apellido Villarruel, lo tienen todos los integrantes de la banda familiar. Lucas es la voz líder. Pato en piano, Nicolás en guitarra y percusión y el padre de todos toca el bajo.

En su presentación en Brewhouse no faltarán sus grandes éxitos musicales: "Voy a olvidarme de mí", "Mi historia entre tus dedos", "Te voy a perder", "Te sorprenderás" y "Hoja en blancor", entre muchas otras.

Las entradas están a la venta por sistema Cultutickets.com