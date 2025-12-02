"Time Machine" y un cierre de año imperdible en el Teatro Colón 

Si sos fanático de la música de los 80s y 90s este lunes 8 de diciembre a las 21 tenes que estar en el Teatro Municipal Colón, cuando "Time Machine" suba al escenario junto al Coro Vocakooza.

"Time Machine" nació a principios de 2023 con influencias que provienen de la música de los 80's y 90's. Time Machine logra interpretar clásicos históricos del rock internacional de Queen, Kiss, Pink Floyd Whitesnake, Toto, Journey, ACDC, entre otros, y fusiona arreglos de versiones en vivo.

La banda esta integrada por Rocio Roldán, artista que cuenta con una gran amplitud vocal que logra impactar con su talento, en la primera guitarra Agustín Iribarne, en la segunda guitarra Marcos Marandet, en bajo Nico Sosa, en teclados Pedro Funes alias "Peter" y en el batería "el pela" Leonardo Mareglia.

Una combinación de talentos asombrosa que les aseguramos les van a engalanar los oídos con versiones de canciones que nos llegan al corazón.

Las entadas están a la venta en la boletería del teatro.