Allanaron 117 domicilios por grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil

Con el objetivo de desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea este martes se llevó adelante el operativo Protección de las Infancias VI que consistió en la realización de 117 allanamientos conjuntos y coordinados en 73 localidades de la provincia de Buenos Aires.

Esta fue la sexta Operación de estas características, ejecutado por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Julio Conte-Grand. En Mar del Plata la tarea fue coordinada por la fiscal Graciela Trill y el auxiliar letrado Emiliano Fortunato.

En Mar del Plata fue personal de la División Unidades Operativas Federales quienes llevaron adelante cuatro allanamientos en viviendas de los barrios Parque Luro, El Grosellar, Camet y El Progreso donde secuestraron celulares, computadoras e identificaron a cuatro personas: un estudiante, un joven que vende contenido, un profesor de teatro y un árbitro de fútbol infantil que quedaron a disposición de la justicia.

Intervino personal de la Policía Federal.

Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como grooming), contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

Los 117 objetivos detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

En toda la provincia se investigaron a 112 personas -103 hombres y 9 mujeres- y se identificaron a 40 menores convivientes. De esas personas, 4 trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que otros 2 pertenecen a fuerzas de seguridad.

Dentro de los domicilios allanados, se incluyen tres unidades carcelarias, en donde los investigados se hallan privados de la libertad por delitos de abuso sexual infantil intrafamiliar. También se destaca la utilización de la IA para la creación de contenido de material de abuso sexual infantil.

A nivel provincial se secuestraron: 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y 1 arma de fuego.