Una nueva modalidad de entraderas a través de apps de transporte genera preocupación: "Te tienen vigilado"

Una nueva metodología de robo se instaló en Mar del Plata y está vinculada al uso de aplicaciones de transporte de pasajeros. En los últimos días, vecinos de distintas zonas de la ciudad denunciaron casos en los que delincuentes ingresan a viviendas con llaves robadas o clonadas para llevarse cosas de valor, luego de haber viajado en un transporte de este estilo.

Uno de los hechos más recientes quedó registrado en las cámaras de seguridad de un edificio. Según detalló el hijo de la víctima "esa persona entró cinco minutos después" de que su mamá había salido del departamento. "Usó la llave de ella, sabiendo en qué piso vivía", aseguró.

Respecto a la metodología, explicó que "la estafa se hace a través de una aplicación de transporte, parece que en un viaje previo les sacan información y apuntan a personas mayores". "Lo que hacen es cancelar a último momento el viaje que llamaste por la aplicación -donde te aparece el nombre, la patente, modelo de auto - y te mandan a otra persona", detalló.

"Ese conductor no está registrado en la aplicación, en el momento no lo notás, y cuando estás en viaje te roban las llaves en un descuido. En el caso de mi mamá que iba a tomar un café, sabían que vivía sola en un departamento", continuó.

Una vez dentro de su casa, "le dio vuelta la casa y sacó cosas de valor como dinero y alhajas", declaró el hombre luego del drama vivido.

Este no fue un caso aislado, sino que a través de redes sociales distintos usuarios dan cuenta de una modalidad que se repite. "Una chica contó que se dio cuenta en el momento que el chofer era distinto y no subió, porque vio que no era la misma persona que había pedido en la aplicación la que la estaba pasando a buscar. Pero una persona mayor no está tan pendiente y se aprovechan de eso", sostuvo el sujeto.