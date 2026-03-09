Se propagaron las llamas y crece el dramatismo en El Marquesado: "Se nos viene la noche"

El foco inicial se registró alrededor de las 15 y el incendio comenzó a acercarse a la ruta 11.

Se extendieron las llamas en terrenos de El Marquesado y Bomberos de diferentes cuarteles junto a otros organismos de seguridad continúan trabajando para sofocar el siniestro que mantiene preocupados a los vecinos de la zona. "Se nos viene la noche", manifestaron los frentistas.

De acuerdo al último parte de Defensa Civil, el incendio fue informado en horas de la tarde de este lunes en el barrio mencionado y también "en el sector de las antenas", donde asistieron "tres autobombas, tres camionetas de Incendios Forestales de la provincia de Buenos Aires, Prefectura, un camión del Emvial y Obras Sanitarias (Osse)".

Así lo informó su titular Alfredo Rodríguez, quien detalló que el fuego logró ser "controlado en las primeras horas" y explicó que realizaron un "arado con tractores para hacer un cortafuego especial".

Sin embargo, como se observa en las imágenes a las que accedió este medio y según el comunicado difundido, "el foco todavía sigue activo y siguen trabajando en el lugar", puntualmente en los terrenos situados en la intersección de las calles 1 y 6.

Horas de tensión se viven en El Marquesado por un increíble incendio de pastizales.

"No lo pueden parar. Quedan 10 metros y llega a la Calle 1" y "se ve a 15 cuadras de distancia", son algunos de los testimonios de los habitantes de la zona que también se sumaron a combatir el incendio que parece incontrolable en el extremo sur de Mar del Plata.

Además, otros testigos también indicaron que alrededor de las 18 "cambió el viento" y "empezó a avanzar hacia la ruta 11", al mismo tiempo que resumieron con dramatismo: "Se nos viene la noche".