Video: un preso intentó atacar al fiscal en una audiencia

Lo que estaba previsto como una audiencia breve por un caso de lesiones graves terminó en un fuerte escándalo judicial. Un interno del Penal de Chimbas, en San Juan, confesó haber agredido a un penitenciario, denunció supuestos arreglos de droga dentro del complejo penitenciario y, al finalizar la audiencia, intentó abalanzarse sobre el fiscal de la causa.

El episodio ocurrió el jueves pasado durante la audiencia de formalización contra Axel Hernán Rojas, de 28 años, quien fue acusado de quebrarle un dedo a un guardiacárcel tras golpearlo con un palo. El fiscal, José Plaza, le comunicó la imputación por lesiones graves ante el juez Alberto Caballero.

Durante la audiencia, el magistrado le dio la posibilidad de declarar o guardar silencio. El detenido decidió hablar y admitió la agresión, aunque sostuvo que el hecho habría estado relacionado con un supuesto incumplimiento en un acuerdo vinculado a estupefacientes.

Según consignó Diario 13, el interno afirmó que algunos penitenciarios harían acuerdos con los presos, donde les pedirían que les provoquen lesiones para justificar licencias médicas cubiertas por la ART, a cambio de permitir el ingreso de drogas al penal.

A partir de estas declaraciones, la defensora oficial, Sandra Leveque, negó los hechos y solicitó que su defendido sea trasladado al pabellón de Sanidad, argumentando que presenta problemas de adicción y necesita atención.

El fiscal se opuso al pedido y sostuvo que esa decisión debía ser evaluada por el Juzgado de Ejecución. Finalmente, el juez resolvió imputar a Rojas por lesiones graves y dispuso que el planteo de la defensa se tramite por la vía correspondiente para solicitar informes al Servicio Penitenciario.

Sin embargo, cuando la audiencia ya terminaba y un policía se disponía a esposarlo, Rojas se abalanzó contra el fiscal Plaza y le lanzó una frase vinculada al rechazo del pedido de su defensa. El efectivo logró reducirlo rápidamente.

El conflicto no terminó allí. El interno continuó forcejeando y de un golpe rompió un televisor de la sala, por lo que se le abrió un nuevo legajo por daño, causa que ahora será investigada en el sistema de Flagrancia.

De acuerdo a fuentes judiciales, esta audiencia ya había sido postergada en dos oportunidades. En diciembre de 2025 y en febrero de este año, el detenido se había negado a ser trasladado a Tribunales.

El agresor cuenta con varias causas penales y antecedentes de conflictos dentro del Penal de Chimbas. En agosto de 2025 fue condenado nuevamente por romper el celular que utilizan los internos para comunicarse con sus familiares, lo que derivó en tres meses de prisión efectiva y en la unificación de su pena a 11 años, 2 meses y 15 días de prisión.