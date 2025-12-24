¿Nochebuena bajo agua? Emiten un alerta amarillo por tormentas para este miércoles

¿Mesa fría?, ¿asado?, ¿pastas?, ¿platos agridulces?, suelen ser las preguntas más frecuentes de las fiestas una vez que se resuelve con quiénes se pasarán las celebraciones, pero hay una duda que se mantiene siempre hasta último momento y que ni el más organizaado puede dar respuesta: ¿mesa afuera o mesa adentro? muchos, resuelven esta disyuntiva en base al informe del Servicio Meteorológico Nacional que, para este miércoles no es de lo más alentador.

Si bien el 24 de diciembre amaneció soleado y todo hace pensar, en la previa que se podrá disfrutar de la playa antes de comenzar los preparativitos de los festejos, desde el Servicio Meteorológico nacional emitieron un alerta amarillo por tormentas para este miércoles por la tarde.

De acuerdo al reporte oficial, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes en todo el prtio de General Pueyrredon. "Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual", detalla el parte.

De acuerdo al SMN, habrá ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80km/h y, según el pronóstico, la temperatura alcanzará los 26°