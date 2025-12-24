Cómo funcionarán los servicios municipales en Mar del Plata este 24 y 25 de diciembre

Los servicios municipales en Mar del Plata tendrán guardias este 24 y 25 de diciembre.

La Municipalidad de General Pueyrredon informó cómo será el funcionamiento de los servicios municipales durante el 24 y 25 de diciembre, en el marco de los festejos por la Navidad. Si bien habrá modificaciones, se garantizarán guardias en áreas esenciales.

Según se detalló oficialmente, se mantendrán operativos los servicios de Salud, Higiene Urbana, Desarrollo Social, Seguridad y OSSE, con esquemas especiales tanto en Nochebuena como en Navidad.

En lo que respecta a la recolección de residuos, el miércoles 24 de diciembre el servicio se realizará en horario diurno, mientras que el jueves 25 habrá recolección nocturna, por lo que se solicita a los vecinos respetar los horarios habituales para evitar acumulación de basura en la vía pública.

Desde el área de Salud, se garantizarán las guardias en hospitales y centros de atención, mientras que Desarrollo Social mantendrá dispositivos activos para la atención de situaciones de urgencia.

También se confirmó que habrá guardias de Seguridad, tanto municipales como en coordinación con otras fuerzas, y que OSSE dispondrá de equipos de emergencia ante eventuales inconvenientes en los servicios de agua y saneamiento.

El Municipio recordó que, ante emergencias, los vecinos deben comunicarse a los canales habituales, y recomendó planificar con anticipación cualquier trámite, ya que gran parte de las dependencias administrativas no atenderán al público durante el feriado.