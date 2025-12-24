Tragedia de un jugador sacude al fútbol alemán: murió tras caer de una aerosilla desde 70 metros

Conmoción absoluta en el deporte europeo por la muerte de Sebastian Hertner, capitán del ETSV Hamburg y exreferente del ascenso alemán, en un trágico accidente.

El fútbol alemán y europeo atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Sebastian Hertner, futbolista de 34 años que perdió la vida este martes luego de caer desde una aerosilla en un centro de esquí de Montenegro. El hecho generó un impacto inmediato en la comunidad deportiva, no solo por la magnitud del accidente, sino también por la trayectoria y el respeto que el defensor había construido a lo largo de su carrera.

El siniestro ocurrió en la estación de esquí Savin Kuk, ubicada en la zona montañosa de Žabljak, uno de los destinos turísticos más concurridos del país balcánico. Hertner se encontraba disfrutando de unos días de descanso junto a su esposa cuando, según los informes preliminares de la policía local, uno de los cables de la aerosilla se desprendió de manera repentina, provocando una caída libre desde una altura cercana a los 70 metros.

El impacto contra el suelo fue fatal para el futbolista alemán, quien falleció de forma instantánea producto de las graves lesiones sufridas. Su esposa, que también cayó al vacío desde la misma altura, logró sobrevivir y fue rescatada por los equipos de emergencia. Actualmente permanece internada en un hospital cercano con heridas de gravedad, aunque fuera de peligro según el último parte médico oficial.

Las autoridades de Montenegro iniciaron una investigación criminal para determinar responsabilidades y posibles fallas en el mantenimiento del complejo turístico. El alcalde de Žabljak calificó el hecho como una “tragedia inaceptable” y exigió una investigación transparente y exhaustiva para esclarecer si hubo negligencia técnica en el sistema de la aerosilla.

Más allá del accidente, la noticia golpeó fuerte al fútbol alemán por el perfil de Hertner. Formado en las divisiones juveniles del VfB Stuttgart, el lateral izquierdo fue parte de los seleccionados Sub-18 y Sub-19 de Alemania, mostrando desde joven condiciones de liderazgo que luego se reflejaron en su carrera profesional.

A lo largo de su trayectoria defendió camisetas de peso en el ascenso alemán, como 1860 Múnich y Darmstadt 98, aunque su etapa más recordada fue en el Erzgebirge Aue, donde fue pieza clave en el histórico ascenso a la 2. Bundesliga. En cada club dejó una imagen de jugador comprometido, respetado dentro y fuera del campo.

En la recta final de su carrera, Hertner se desempeñaba como capitán del ETSV Hamburg, cumpliendo un rol fundamental como referente y mentor de los futbolistas más jóvenes. Desde su club destacaron no solo su nivel deportivo, sino también su calidad humana y su influencia positiva en el vestuario.

Los mensajes de despedida no tardaron en multiplicarse. Desde la Bundesliga hasta las ligas regionales, clubes, excompañeros y aficionados expresaron su dolor en redes sociales. “Perdimos a un ser humano excepcional”, señaló el ETSV Hamburg en un comunicado oficial, reflejando el sentimiento generalizado en el fútbol alemán.

Como homenaje, distintas competiciones planean realizar minutos de silencio en las próximas jornadas. La tragedia de un jugador que dejó una huella profunda por su profesionalismo y entrega quedará grabada en la memoria del fútbol alemán, que hoy llora la pérdida de uno de sus referentes más queridos.