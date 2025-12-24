Entró armado y en moto a la ferro automotora: lo aprehendieron

El operativo de control habitual que personal del Destacamento Ferro automotora Norte, la comisaría cuarta y la Policía Federal hacia en la terminal permitió aprehender a un sujeto que ingresó en moto al lugar y que tenía en su poder un arma de fuego cargada.

El hombre ingresó por el sector de andenes y al ser identificado descubrieron que tenía en su poder un revólver calibre .22 largo con ocho proyectiles en su interior, por lo que fue reducido.

"El arma registra un pedido de secuestro desde agosto de 2022 solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Mar del Plata", informaron autoridades policiales.

La moto fue secuestrada por personal de Tránsito y el hombre fue imputado del delito portación de arma de fuego de uso civil y encubrimiento.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso el traslado del hombre, cuyos datos personales no se dieron a conocer, a la Unidad Penal N°44 de Batán.