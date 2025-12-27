Milei celebró la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia fiscal

El Gobierno consiguió aprobar en el Senado con holgura el proyecto de ley Presupuesto 2026 en general con un amplio apoyo opositor que superó las presvisiones, y también logró el visto bueno al polémico Título II, que contenía la derogación de los pisos de inversión en educación pública, ciencia y técnica, al cabo de un debate extenuante y con una novedad política: por primera vez, el peronismo votó dividido en la cámara Alta.

Se trata del primer presupuesto de la era Milei, que hasta ahora había gobernado con la pauta de gastos e ingresos de 2023, que había sido prorrogada ya que el propio Ejecutivo prefirió esa circunstancia a permitir la aprobación de proyectos que tenían modificaciones introducidas por la oposición que, según la versión del presidente Javier Milie, atentaban contra el equilibrio fiscal.

Pero ahora el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos presionaron para que se vote el presupuesto y Milei aceptó por caso que se eliminaran la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento educativo en diputados sin reintroducir esos artículos en el debate de hoy, para facilitar la aprobación del proyecto, que ya anunció que no vetará.

Así se llegó a la votación en general, donde el presupuesto fue aprobado por 46 votos a favor, 25 en contra y la abstención de la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas). Los peronistas que votaron a favor son los integrantes de Convicción Federal Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).

El gobierno se anotó un triunfo importante al lograr la aprobación del Capitulo II tal como lo había remitido a Diputados. Así, se derogaron los capítulos que establecían un piso del 6% del PBI para la inversión en educación y reduce los fondos para el financiamiento de las escuelas técnicas, la ciencia y la defensa.

Eufórico, el presidente Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026, fundamental para su proyecto de gobierno, con un posteo en sus redes sociales y la frase que lo identifica desde la época de la campaña electoral.

"Viva la Libertad carajo", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X, poco después de haberse conocido la votación en el Senado, con 46 sufragios a favor, 25 en contra y una abstención. Además, Milei acompañó el posteo con una fotografía del panel de votación.