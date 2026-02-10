Usaron la avenida de ring y frenaron el tránsito: dos hombres a los cuchillazos en pleno día

Ocurrió este martes al mediodía en pleno centro de Mar del Plata.

Como si se tratara del espectáculo de un malabarista, dos hombres se pelearon a cuchillazos en el mediodía de este martes en un semáforo del centro de Mar del Plata.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, los protagonistas comenzaron a "medirse" para herirse con armas blancas sobre la senda peatonal España y la avenida Luro.

Mientras uno de los sujetos utilizaba un cuchillo, el otro lo amenazaba con parte de una botella rota, frente a los conductores que esperaban que el semáforo cambiara a verde para avanzar.

Sin embargo, en tanto los individuos se enfrentaban e intentaban cortar o apuñalar al otro, los automovilistas observaban el combate hasta que la señal de tránsito habilitó el paso y debieron hacerse a un lado, aunque no descontinuaron la pelea en ningún momento.

Incluso se logra visualizar a una mujer que cruzó la calle corriendo para evitar ser alcanzada o lastimada por los violentos, a la vez que otros peatones visualizaban la escena aterrados.