Increíble: fueron a comer a un restaurante y terminaron viendo una pelea de ratas

En los últimos días pasó algo que es cada vez más habitual en las temporadas de verano. Enero finaliza, la gran parte de los turistas regresan a casa y queda la basura acumulada en la costa. ¿No hay nadie? Aprovechan ellas. Las ratas se propagan por las playas marplatenses.

Tras el video publicado este lunes por 0223 con roedores en Playa Varese, un nuevo registro sorprendió a los protagonistas primero, y a ustedes que están leyendo, en un rato. Una familia se acomodó en una mesa del restaurante, estaban terminando de comer y divisó movimientos extraños en el patio, con arena en el suelo. Sacaron el celular para grabar: "Están afuera, están ahí".

Los nenes le marcaban a los padres dónde estaba la acción. No solo había dos ratas de tamaño considerable, lo más llamativo es que empezaron a pelearse. De repente, el restaurante de La Rambla era una platea de boxeo entre roedores.

En el video, cuando los comensales hacen zoom, se ve cómo se enfrentan las ratas en dos patas y luchan, o juegan, como si fueran turistas privilegiados que se están divirtiendo frente al mar. Se fueron los visitantes de enero, tenemos a los de febrero en las playas de la ciudad.