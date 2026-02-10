Indignación: menores del barrio Libertad posan en redes con los vehículos que roban

Menores de edad del barrio Libertad posan en Instagram con los vehículos que roban.

Vecinos de Mar del Plata manifestaron su indignación y preocupación tras detectar cuentas de Instagram en las que menores de edad se muestran con motos, autos y camionetas robadas, además de publicar videos y mensajes de burla de las denuncias públicas que alertan sobre los hechos de inseguridad.

Según relataron los vecinos, en las cuentas se observa a un grupo de adolescentes posando con vehículos robados. En distintas publicaciones se identifican como integrantes de la banda "Talle M" del barrio Libertad, y bajo este nombre filman videos y fotos.

Además de las fotos exhiben algunos videos en los que recorren las calles del barrio abordo de los vehículos robados, con tono provocador. En la misma línea comparten notas periodísticas de diferentes medios de Mar del Plata donde se narran los hechos delictivos que protagonizan y se burlan de ello.

“Es indignante ver cómo muestran lo que roban y se ríen de todos, mientras nosotros vivimos con miedo”, expresó al respecto un vecino del barrio Libertad.

La viralización de las cuentas entre los miembros de la comunidad causó repudio generalizado por los delitos, pero también por la sensación de impunidad que transmiten.

Las imágenes ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades policiales y los vecinos reclaman que se investigue el origen de los vehículos que exhiben, así como también el uso de las redes sociales para promover y normalizar hechos delictivos, sobre todo cuando involucran a menores de edad.

Los vecinos exigen la intervención urgente de la Justicia y de los organismos de protección de la niñez, ya que la exposición pública de estos hechos no solo visibiliza la inseguridad, sino que también refleja una problemática mucho más profunda, que requiere respuestas urgentes.

"Son chicos, deberían estar con sus familias o en la escuela, es una pena. Alguien tiene que hacer algo con esto, nos da bronca, tristeza y dolor también ", aseguró el vecino a 0223.