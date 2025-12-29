Video: la contundente respuesta del mecánico mencionado por el dueño del Pagoda que se accidentó sobre Panamericana

El auto de colección estaba valuado en 180 mil dólares, perdió una rueda en plena Panamericana y lo chocaron de atrás. Imagen: @Hechosanderecho (X)

El siniestro vial ocurrido este sábado sobre la avenida Panamericana, que terminó con un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda valuado en 180 mil dolares destruido casi en su totalidad, sumó un nuevo capítulo luego de que la empresa mencionada por el dueño del vehículo en un audio compartiera un descargo en redes sociales sobre su influencia en la reparación del auto de colección.

Con las imágenes del choque circulando por todos lados, trascendió que el Pagoda había sido restaurado durante seis años y había salido del taller ese mismo día. Sin embargo, perdió una de sus ruedas, lo que obligó al conductor a descender rápidamente del vehículo. Segundos después, fue embestido desde atrás por un automóvil que circulaba a alta velocidad y no logró reaccionar a tiempo.

Tras el choque se viralizó un audio del propietario, aún consternado por lo sucedido, donde mencionaba a Marroco Classic Cars como responsable de la reparación del vehículo. En este contexto, uno de los referentes de la empresa familiar se vio obligado a realizar un descargo explicando su versión de los hechos.

"El auto sí estuvo en nuestras instalaciones, hace un mes. Venía de otro taller, donde estuvo en restauración por seis años y no pudieron hacer andar el sistema de inyección. Nosotros solucionamos ese problema, salimos a probarlo y notamos que tenía un montón de falencias. Tanto en frenos, como en tren trasero, caja o embrague", aclaró uno de los mecánicos del taller.

A su vez, remarcó que los problemas fueron debidamente notificados al dueño del Mercedes Pagoda, pero su respuesta fue que "el auto estaba en garantía y que tenía que llevarlo para hacer las terminaciones" e indicó que se limiten a la reparación de la bomba inyectora.

Así esclareció que la intervención del taller mecánico fue acotada y puntual, y que además se advirtió sobre todas los inconvenientes que arrastraba el Pagoda, de forma tal que el siniestro en el kilómetro 23 de la Panamericana no guardó relación alguna con su trabajo.

De esta manera, el taller involucrado intenta desvincular su nombre del episodio y dejar constancia pública de que, según su versión, cumplió con los procedimientos correspondientes y advirtió a tiempo sobre los riesgos que aún presentaba el vehículo.