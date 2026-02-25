Persecución, choque e incendio: confirman que comenzó por un control vehicular

Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y lesiones graves con dolo eventual. Esos son los dos delitos por los que quedó aprehendido el conductor de 25 que huyó en auto, atropelló una ciclista, chocó contra una vivienda y provocó un incendio.

Tras la conmoción inicial por la persecución que cruzó varios barrios de la ciudad, se estableció que el conductor del Ford Focus dominio KFH340 emprendió la huida cuando personal de Prefectura Naval Argentina quiso identificarlo en inmediaciones de Canosa y San Salvador.

Tras atropellar a la joven en Peña y San Luis, chocar contra la construcción y provocar el incendio fue aprehendido por personal policial que se había sumado a la persecución.

Dentro del rodado hallaron una pistola calibre 22 sin numeración visible con diez municiones y un iPhone.

Luego del traslado de la ciclista atropellada al Hospital Privado de Comunidad se hicieron las actuaciones correspondientes en la comisaría que fueron remitidas a la fiscalía de Flagrancia.

El fiscal Facundo De la Canale dispuso que el imputado, domiciliado en el macrocentro, quedé alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán. Este miércoles será trasladado a Tribunales para prestar declaración.