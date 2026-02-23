SUPLEMENTOS
Accidente

"Sigamos rezando": lanzan una cadena de oración por la influencer accidentada

Cómo sigue la emprendedora que sufrió un siniestro vial y fue trasladada a Mar del Plata.

Florencia Rastelli Mella se encuentra internada en Mar del Plata luego de su accidente en Pinamar.

23 de Febrero de 2026 12:07

Por Redacción 0223

Familiares y amigos de Florencia Rastelli Mella, la influencer y emprendedora que resultó gravemente herida luego de un accidente vial ocurrido en las playas de Pinamar, comenzaron una cadena de oración.

La mujer continúa internada en una clínica privada de Mar del Plata luego de haber sido trasladada para continuar con su atención sanitaria tras el siniestro ocurrido el 14 de febrero.

"Cadena de oración por Flor. Sigamos rezando, entre todos somos más fuertes", convocaron en las redes sociales de "paquecoco", su emprendimiento, con dos horarios distintos: 12 y 19 horas.

Con mensajes positivos y amorosos, siguen paso a paso su evolución y acompañan a sus allegados para atravesar entre todos este momento tan difícil.

La emprendedora, esposa y madre de dos hijos tuvo un vuelco en un UTV en los médanos de las playas de Pinamar y llegó en grave estado a la ciudad, donde continúa internada en terapia intensiva.

