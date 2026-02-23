"Sigamos rezando": lanzan una cadena de oración por la influencer accidentada

Florencia Rastelli Mella se encuentra internada en Mar del Plata luego de su accidente en Pinamar.

Familiares y amigos de Florencia Rastelli Mella, la influencer y emprendedora que resultó gravemente herida luego de un accidente vial ocurrido en las playas de Pinamar, comenzaron una cadena de oración.

La mujer continúa internada en una clínica privada de Mar del Plata luego de haber sido trasladada para continuar con su atención sanitaria tras el siniestro ocurrido el 14 de febrero.

"Cadena de oración por Flor. Sigamos rezando, entre todos somos más fuertes", convocaron en las redes sociales de "paquecoco", su emprendimiento, con dos horarios distintos: 12 y 19 horas.

Con mensajes positivos y amorosos, siguen paso a paso su evolución y acompañan a sus allegados para atravesar entre todos este momento tan difícil.

La emprendedora, esposa y madre de dos hijos tuvo un vuelco en un UTV en los médanos de las playas de Pinamar y llegó en grave estado a la ciudad, donde continúa internada en terapia intensiva.