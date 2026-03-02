SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Acciddente

Madrugada accidentada: se quedó dormido y chocó en la costa

El hombre de 69 años perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra una columna de alumbrado. Debió ser hospitalizado.

El siniestro se produjo pasadas las 6 en la costa.

2 de Marzo de 2026 07:09

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 69 años protagonizó un siniestro vial este lunes a la madrugada en la intersección de Chaperouge y Félix U Camet, luego de quedarse dormido mientras conducía y colisionar contra un poste de alumbrado público.

Según informaron fuentes consultadas, el conductor circulaba solo a bordo de una utilitaria blanca cuando, por causas que él mismo atribuyó a haberse quedado dormido, perdió el control del vehículo y terminó subiendo al cordón para impactar de frente contra la columna ubicada sobre la vereda.

Producto del fuerte golpe, la parte frontal del rodado quedó seriamente dañada y se activó el airbag. En el lugar también se observaron restos de plástico y piezas desprendidas sobre la cinta asfáltica, mientras que el poste resistió el impacto.

Afortunadamente, el hombre sufrió un trauma leve y no requirió asistencia de emergencia en el lugar. Tras el choque, decidió trasladarse por sus propios medios a un sanatorio privado para una mejor evaluación médica.

El tránsito en la zona no presentó mayores complicaciones, aunque el vehículo quedó detenido sobre el cordón hasta su posterior remoción.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar