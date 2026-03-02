Madrugada accidentada: se quedó dormido y chocó en la costa
El hombre de 69 años perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra una columna de alumbrado. Debió ser hospitalizado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 69 años protagonizó un siniestro vial este lunes a la madrugada en la intersección de Chaperouge y Félix U Camet, luego de quedarse dormido mientras conducía y colisionar contra un poste de alumbrado público.
Según informaron fuentes consultadas, el conductor circulaba solo a bordo de una utilitaria blanca cuando, por causas que él mismo atribuyó a haberse quedado dormido, perdió el control del vehículo y terminó subiendo al cordón para impactar de frente contra la columna ubicada sobre la vereda.
Producto del fuerte golpe, la parte frontal del rodado quedó seriamente dañada y se activó el airbag. En el lugar también se observaron restos de plástico y piezas desprendidas sobre la cinta asfáltica, mientras que el poste resistió el impacto.
Afortunadamente, el hombre sufrió un trauma leve y no requirió asistencia de emergencia en el lugar. Tras el choque, decidió trasladarse por sus propios medios a un sanatorio privado para una mejor evaluación médica.
El tránsito en la zona no presentó mayores complicaciones, aunque el vehículo quedó detenido sobre el cordón hasta su posterior remoción.
