Identifican al acusado de desvalijar la casa de una periodista en el barrio Las Dalias

El relevamiento de cámaras privadas y algunas declaraciones permitieron identificar al acusado de ingresar hace tres días a la casa de la periodista Clara Barrenechea en el barrio Las Dalias y robar electrodomésticos, equipos electrónicos, de informática, una escalera y dinero: lo atraparon cuando estaba a pocos metros de la vivienda allanada.

En el marco de la causa a cargo de la fiscal Romina Díaz, este lunes personal policial ingresó –tras el aval de la Justicia de Garantías- a la casa del sospechoso ubicada en inmediaciones de las calles Groeber y Los Durazneros, a unas seis cuadras del lugar del hecho.

Allí secuestraron dos micrófonos inalámbricos, dos joystick de una consola y un celular aunque no hallaron al imputado. Sin embargo, mientras hacían las actuaciones de rigor, lo vieron en cercanías del lugar y fue demorado al intentar retirarse.

Tiene 29 años.

El sujeto fue trasladado a la comisaría decimoquinta donde lo notificaron de la formación de una causa por robo agravado por efracción. Tras certificar correctamente el domicilio se le dio la libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal y en las próximas horas podría prestar declaración en Tribunales.