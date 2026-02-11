Video: les vaciaron la casa y seis meses después intentaron robarles de nuevo

Un vecino del barrio San Jacinto que en agosto del año pasado sufrió un robo bajo la modalidad “esruche” en su casa denunció que en las últimas horas dos sujetos intentaron ingresar nuevamente a la propiedad y que serían los mismos acusados de hechos similares en toda la zona sur.

Carlos le contó a 0223 que el año pasado cuando le desvalijaron la vivienda radicaron la denuncia en la comisaría de Playa Serena, pero que nunca tuvieron respuesta. “Dos personas fueron ayer a nuestro domicilio y según los vecinos, son los mismos que habían robado en casa de la zona”, señaló.

“Jamás hemos tenido la presencia policial en San Jacinto, estamos indefensos porque los móviles se ven solamente en la zona balnearia y no en los barrios”, agregó.

De acuerdo al video que difunden, poco antes de las 15:30 del martes, los asaltantes, ambos con gorras en sus cabezas, se acercaron de forma sospechosa a la propiedad ubicada en inmediaciones de las calles 431 y 2.

En la secuencia se los observa que miran por una ventana y por la puerta principal, antes de dirigirse al sector del garaje para poder ingresar. En el video se escuchan algunos ladridos y los dos sujetos huyen caminando del lugar.