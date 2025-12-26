Desvalijaron la casa de una periodista en el barrio Las Dalias

La periodista marplatense de Canal 10 Clara Barrenechea fue víctima de un robo en su vivienda del barrio Las Dalias. Delincuentes ingresaron en su casa forzando el portón y las rejas exteriores, y se llevaron objetos de valor.

Según contó Barrenechea, los ladrones aprovecharon que no había nadie en casa para revolver todo. “Llegué de trabajar y me encontré con la reja forzada y todo tirado dentro de la casa”, expresó.

El botín de los delincuentes fue de un televisor, la computadora de trabajo de la periodista, un celular, la PlayStation de su hijo, una bicicleta rodado 29, la máquina de cortar pasto, herramientas y otros equipos de mantenimiento del patio. Barrenechea contó que incluso se llevaron una escalera: “Fue lo que más me llamó la atención, por el movimiento que implica”.

La periodista dijo que la escena que encontró en su casa era desoladora y expresó preocupación por los hechos de inseguridad que se viven actualmente. “Uno tiene rejas, cámaras, alarmas… y aun así no alcanza. Es una sensación de indefensión absoluta”, expresó.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones y peritos trabajaron en el lugar para recolectar material que permita identificar a los delincuentes. Las cámaras de seguridad de la vivienda fueron dañadas, por lo que ahora se analizan los registros de las casas vecinas y de la vía pública.