Se metieron en una casa en La Caleta: robaron dinero y el auto de la familia

Autores desconocidos ingresaron por la fuerza a la casa de una familia en La Caleta, revolvieron todos los ambientes y escaparon con una cantidad no precisada de dinero y el auto Toyota Yaris de la familia.

No había nadie en la casa cuando entraron.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, la denunciante se habría retirado del domicilio cerca de las dos de la tarde del viernes. Cuando regresó se encontró con la puerta principal destrozada y todos los ambientes revueltos.

Tras confirmar el faltante de una cantidad no precisada de dinero y el auto Toyota Yaris de color blanco, dominio AE860PF, se hizo la denuncia correspondiente aunque prescindieron de la presencia de peritos en el inmueble.

Vehículo sustraído.

Las primeras tareas que realizó personal de la Policía Comunal de Mar Chiquita incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad, incluyendo las del peaje ante la sospecha que el o los autores escaparon en dirección a Villa Gesell.

La causa quedó a cargo de la fiscalía descentralizada de Mar Chiquita.