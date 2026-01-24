Robaba casa de turistas cuando iban a la playa

La DDI sorprendió con un allanamiento de una vivienda en el barrio Juramento.

La investigación por el robo a varias casas de turistas bajo la modalidad "escruche" en la zona sur terminó con el allanamiento de una vivienda en el barrio Juramento, la aprehensión de un hombre y el secuestro de valijas y prendas de vestir de las víctimas.

La causa a cargo de la Oficina de Determinación de Autores empezó tras la denuncia que un turista hizo el lunes pasado cuando regresó a su casa en Santa María de Oro al 5000 y descubrió que autores anónimos le robaron auriculares AirPod y un parlante.

A través de la localización satelital de los auriculares dieron con la ubicación de los delincuentes.

Con los datos recabados por personal de la DDI, incluyendo la localización satelital de los auriculares, la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento en una casa en inmediaciones de William Morris y Don Orione.

En el lugar secuestraron tres valijas de viaje, un bolso, un par de zapatillas, veintiún remeras, tres buzos, una campera, seis pantalones y un perfume importado propiedad de las víctimas.

En el lugar se encontrarton diferentes objetos de las víctimas.

El morador de 43 años fue notificado de la formación de causa por encubrimiento y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

